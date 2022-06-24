24 Haziran 2022, Cuma
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Karma Komisyon DBP’li Aydeniz için toplandı! Hazırlık Komisyo’nun 1 ay süresi var
Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, polise yumruk atan DBP’li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verdi. Beş kişiden oluşan komisyonun üyeleri de belli oldu. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.