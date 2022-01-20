Karlı yollarda araba nasıl kullanılır? Güvenli sürüş teknikleri nelerdir?

Türkiye kar yağışının etkisi altında. Ekipler yolları açmak için mücadele ederken çeşitli noktalardan da kaza haberleri geliyor. Peki karlı yollarda araba nasıl kullanılır? Sürücüler yokuşlarda nelere dikkat etmeli? Akıllardaki soruların cevaplarını Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan’ın konuğu olan güvenli sürüş uzmanı Tolga Hızarcı verdi.

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