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Karlı dağların yılmaz bekçisi Mehmetçik! Eksi 40 derecede vatan nöbeti

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Giriş: 11.03.2022 14:57
Hakkari'nin Irak sınırında şehitler İrfan ve Tunahan Modüler Üs Bölgesi bulunuyor. Kahramanlar bin 860 metre yükseklikte vatan savunması 24 saat nöbet tutuyor. Kahramanlar, metrelerce kar ve eksi 40'a kadar düşen sıcaklıkta arama- tarama faaliyeti yapıyor, teröristlere geçit vermiyor. Güvenlik güçleri PKK'nın taciz ateşlerine de anında karşılık veriyor, terör hedeflerini yerle bir ediyor.
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