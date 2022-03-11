11 Mart 2022, Cuma
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Karlı dağların yılmaz bekçisi Mehmetçik! Eksi 40 derecede vatan nöbeti
Hakkari'nin Irak sınırında şehitler İrfan ve Tunahan Modüler Üs Bölgesi bulunuyor. Kahramanlar bin 860 metre yükseklikte vatan savunması 24 saat nöbet tutuyor. Kahramanlar, metrelerce kar ve eksi 40'a kadar düşen sıcaklıkta arama- tarama faaliyeti yapıyor, teröristlere geçit vermiyor. Güvenlik güçleri PKK'nın taciz ateşlerine de anında karşılık veriyor, terör hedeflerini yerle bir ediyor.