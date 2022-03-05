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Karikatürlerle Rus-Ukrayna savaşı! Milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı

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Giriş: 05.03.2022 12:13
Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte sosyal medyada çok sayıda karikatür servis edildi. Batı’nın Ukrayna'ya karşı tutumundan, Putin'in savaş stratejilerine kadar birçok konunun işlediği karikatürler milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı. İşte sosyal medyadaki savaş karikatürlerinin dili…
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Karikatürlerle Rus-Ukrayna savaşı!
Karikatürlerle Rus-Ukrayna savaşı!
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