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Karaya oturan gemi kurtarıldı! 197 metre boyundaki yük gemisi hareket etmeye başladı

A Haber
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Giriş: 04.04.2022 16:30
Güncelleme:04.04.2022 16:33
Son dakika haberine göre… İstanbul Haydarpaşa'da karaya oturan gemi hareket etmeye başladı. 197 metre uzunluğundaki gemi 5 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Deniz trafiğinde bir aksama yaşanmadı. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları anlattı.
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