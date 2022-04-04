04 Nisan 2022, Pazartesi
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Karaya oturan gemi kurtarıldı! 197 metre boyundaki yük gemisi hareket etmeye başladı
Son dakika haberine göre… İstanbul Haydarpaşa'da karaya oturan gemi hareket etmeye başladı. 197 metre uzunluğundaki gemi 5 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Deniz trafiğinde bir aksama yaşanmadı. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları anlattı.