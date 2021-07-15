Karanlık geceyi unutturmayacak! 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

Hain darbe girişimini özel ses ve görsel efektlerle anlatacak, kalkışmayı engelleyen birlik ruhunu ziyaretçilerine yeniden hatırlatacak olan "15 Temmuz Demokrasi Müzesi" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. FETÖ yapılanması ve 15 Temmuz'da yaşananların dijital yöntemlerle anlatılacağı 8 salondan oluşan müzede, kökleriyle Türkiye'nin geçmişini, dal ve yapraklarıyla aydınlık geleceğini simgeleyen yapay çınar ağacı yer alıyor. İşte 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nden kareler...

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