Karanlığın aydınlığa kavuştuğu 15 Temmuz gecesi TBMM neler yaşandı?

15 Temmuz gecesi hainlerin hedef aldığı noktalardan biri de milletin temsil noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ydi. FETÖ’cü hainler o gece Meclis’i bombaladı ancak direnişle karşılaştı. O gece neler yaşandığını dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman A Haber canlı yayınında anlattı

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