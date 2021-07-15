15 Temmuz 2021, Perşembe
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Karanlığın aydınlığa kavuştuğu 15 Temmuz gecesi TBMM neler yaşandı?
15 Temmuz gecesi hainlerin hedef aldığı noktalardan biri de milletin temsil noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ydi. FETÖ’cü hainler o gece Meclis’i bombaladı ancak direnişle karşılaştı. O gece neler yaşandığını dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman A Haber canlı yayınında anlattı