Karamollaoğlu'ndan bomba itiraf: Davutoğlu ve Babacan'ın AK Parti'yi yüzde 20-30 bölebileceğini düşünmüştüm öyle olmadı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV'de katıldığı programda itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve geçmişte Cumhurbaşkanlığı yapan Abdullah Gül'e atıfta bulunan Karamollaoğlu, 'Bu arkadaşların AK Parti tabanında yüzde 20-30 çözülmeye neden olacağını düşünmüştüm. Öyle olmadı' ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu'nun bu sözleri "Davutoğlu, Gül ve Babacan'a AK Parti'yi bölme görevi mi verildi?" ve "AK Parti'yi bölme planını kimler devreye aldı?" sorularını akıllara getirdi.