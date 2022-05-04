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Karamollaoğlu liderler turuna çıkacak! Ortakları ile 3. ittifakı konuşacak

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Giriş: 04.05.2022 16:24
Üçüncü ittifak önerisi DEVA ve Gelecek partileri tarafından veto edilen Temel Karamollaoğlu liderler turuna çıkma kararı aldı. Saadet Partisi Genel Başkanı, 6’lı masadaki isimleri tek tek ziyaret ederek başta ''üçüncü ittifak'' olmak üzere ittifak içinde anlaşmazlıklara neden olan konuları görüşecek.
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