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Karaköy'de otopark çilesi

A Haber
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Giriş: 16.08.2023 14:34
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından yenileme amacıyla yıkım kararı verilen Karaköy Katlı Otoparkı, aradan geçen uzun zamana rağmen halen yenilenmedi. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı.
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