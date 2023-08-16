Karaköy’de otopark çilesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından yenileme amacıyla yıkım kararı verilen Karaköy Katlı Otoparkı, aradan geçen uzun zamana rağmen halen yenilenmedi. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı.

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