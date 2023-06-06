Karadeniz’i sağanak yağış vurdu! A Haber sel bölgesinde

Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya devletin tüm gücüyle vatandaşın yanında olduğu mesajını verdi. A Haber’de sel bölgesinde yaşananları anbean aktardı. İşte bölgeden son durumlar...

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