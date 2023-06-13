Karadeniz’den afet bölgesine yardım eli! “Filizlenin çaylar yuva olsun” kampanyası

"Filizlenen çaylar yuva olsun" kampanyasıyla deprem bölgesinde kalıcı konutlar inşa edilecek. Ayrıntıları Rize'de bulunan A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun konuğu olan Rize Ticaret Borsası Meclis Başkanı Resul Okumuş anlattı.

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