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Karadeniz’den afet bölgesine yardım eli! “Filizlenin çaylar yuva olsun” kampanyası

A Haber
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Giriş: 13.06.2023 15:22
"Filizlenen çaylar yuva olsun" kampanyasıyla deprem bölgesinde kalıcı konutlar inşa edilecek. Ayrıntıları Rize'de bulunan A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun konuğu olan Rize Ticaret Borsası Meclis Başkanı Resul Okumuş anlattı.
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