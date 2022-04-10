10 Nisan 2022, Pazar
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Karadeniz'deki mayınlar kasıtlı mı bırakıldı? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karadeniz'de arka arkaya bulunup imha edilen mayınlar ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Bakan Akar, "Mayınlar kasıtlı mı bırakıldı diye şüphelerimiz var. Belki NATO’ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz’e girmesi için bir plan dahilinde de bu mayınlar bırakılmış olabilir. Bizi sıkıştırmak için..." dedi.