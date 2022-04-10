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Karadeniz'deki mayınlar kasıtlı mı bırakıldı? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama

İHA
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Giriş: 10.04.2022 13:48
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karadeniz'de arka arkaya bulunup imha edilen mayınlar ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Bakan Akar, "Mayınlar kasıtlı mı bırakıldı diye şüphelerimiz var. Belki NATO’ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz’e girmesi için bir plan dahilinde de bu mayınlar bırakılmış olabilir. Bizi sıkıştırmak için..." dedi.
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