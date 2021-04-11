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Karadeniz'de yüksek gerilim! Ukrayna - Rusya krizi tırmanıyor! Flaş değerlendirme: ABD bunu fırsat bilip...

A Haber
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Giriş: 11.04.2021 11:33
Güncelleme:11.04.2021 12:20
ABD'nin İstanbul Boğazı'ndan savaş gemilerini Karadeniz'e göndereceğini duyurmasıyla gerilim hiç olmadığı kadar zirveye tırmandı. Rusya büyük çaplı bir savaştan korkulduğunu resmen açıkladı. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tokmakoğlu, "ABD bunu fırsat bilip, Rusya’yı sıkıştırıyor. Kendi politikalarını bu bölge üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz" dedi.
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