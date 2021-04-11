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Karadeniz'de yüksek gerilim! Ukrayna - Rusya krizi tırmanıyor! Flaş değerlendirme: ABD bunu fırsat bilip...
ABD'nin İstanbul Boğazı'ndan savaş gemilerini Karadeniz'e göndereceğini duyurmasıyla gerilim hiç olmadığı kadar zirveye tırmandı. Rusya büyük çaplı bir savaştan korkulduğunu resmen açıkladı. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tokmakoğlu, "ABD bunu fırsat bilip, Rusya’yı sıkıştırıyor. Kendi politikalarını bu bölge üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz" dedi.