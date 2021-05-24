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Karadeniz’de yeni müjde gelecek mi? Kanunu’nin görev alanları ne olacak? Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez A Haber’de tarih verdi

A Haber
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Giriş: 24.05.2021 12:36
Güncelleme:24.05.2021 12:40
Son dakika haberi... Doğu Akdeniz’de enerji denklemi nasıl şekillenecek? Türkiye’nin altın rezervi ne kadar? Karadeniz’de yeni müjde gelecek mi? Kanunu’nin görev alanları ne olacak? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Fatih sondaj kuyusu açacak, Kanuni tamamlama işi yapacak" ifadelerini kullanarak "Açtığımız bazı kuyularda gaz emareleri var" dedi. Bakan Dönmez, "Yeni haberle ilgili Haziran ayını bekleyelim" şeklinde konuştu.
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