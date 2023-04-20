20 Nisan 2023, Perşembe
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Karadeniz'de tarihi gün! Başkan Erdoğan gazı devreye alma törenine katılacak
Türkiye'ye enerji alanında çağ atlatacak çalışmalar meyvelerini verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınması törenine katılacak. Başkan Erdoğan vatandaşları yakından ilgilendiren bir müjde verecek. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.