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Karadeniz’de sular ısınıyor! Savaş söz konusu olabilir mi? Canlı yayında değerlendirdiler: Bir kıvılcıma bakar...

A Haber
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Giriş: 19.04.2021 12:36
Güncelleme:19.04.2021 12:54
Son dakika haberi... İngiliz demişi Mayıs’ta Karadeniz’e geçecek. Boğazlardan Karadeniz’e geçireceği gemi için bildirimde bulundu. Peki bölgede gerginlik ne durumda? Savaş söz konusu olabilir mi? İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uysal ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uysal, "İş ciddi, ortam sıcak, bir kıvılcıma bakar durumun savaşa doğru gidebileceğini gösteriyor. İş kontrolden çıkabilir" dedi. Bayraklı ise, "İngiltere ile Rusya arasında da ciddi bir gerilim var. İngiltere Ukrayna’ya bir mesaj veriyor bununla desteklediğine dair." ifadelerini kullandı.
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