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Karadeniz’de su taşkınlarına bent önlemi! Yeni model 23 noktada uygulandı

A Haber
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Giriş: 07.01.2023 13:36
Karadeniz`de can ve mal kaybına neden olan taşkınların önüne geçilebilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda bölgede 'yarı geçirgen tersip bendi` modeli hayata geçirildi. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.
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