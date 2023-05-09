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Karadeniz’de sel felaketi! İmdat bekleyen canlara devlet yetişti

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Giriş: 09.05.2023 08:51
Güncelleme:09.05.2023 08:56
Karadeniz'in cennet yaylaları tarihinde şahit olmadığı bir fırtına ile sel felaketini yaşadı. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 2021'de 97 insanımız hayatını kaybetti. Karadeniz'in hırçın dereleri önüne kattığı tonlarca çamur yığını ile şehirleri yerle bir etti. Felaket daha bitmeden devlet oradaydı. Fırtınanın dinmesi ile çalışmalara başladı. AFAD, Mehmetçik ve STK'lar tüm Türkiye ile tek yürek oldu devletin millete karşı görevine bir kez daha şahit oldu.
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