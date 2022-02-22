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Karadeniz’de savaş sesleri! Türkiye'yi nasıl etkiler?

A Haber
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Giriş: 22.02.2022 10:12
Rusya, Ukrayna ile gerginliğin zirve yaptığı süreçte tansiyonu yükseltecek bir adım attı. Rus lider Putin ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdı. Karar onay için Rusya Parlamentosu'na gönderildi. Reuters, kararın ardından birkaç saat sonra Rus liderin Donetsk ve Luhansk'ta 'Barış gücü' operasyonları için talimat verdiğini duyurdu. Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, A Haber'de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karakuş, "Bu tanımadan sonra Rusya oraya girecek." dedi.
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