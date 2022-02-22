Karadeniz’de savaş sesleri! A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdı. Bölgede gerilim tırmandı. Peki son durum ne? Ukrayna yeni güne nasıl uyandı? Günlerdir dünyanın gözünü çevirdiği sıcak noktada gelişmeleri anbean takip eden A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, son durumu aktardı.

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