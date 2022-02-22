22 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Karadeniz’de savaş sesleri! A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada

Karadeniz’de savaş sesleri! A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.02.2022 10:53
Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdı. Bölgede gerilim tırmandı. Peki son durum ne? Ukrayna yeni güne nasıl uyandı? Günlerdir dünyanın gözünü çevirdiği sıcak noktada gelişmeleri anbean takip eden A Haber Programlar Şefi Emine  Kavasoğlu, son durumu aktardı.
A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada A HABER DÜNYANIN GÖZÜNÜ ÇEVİRDİĞİ NOKTADA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada
A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada
Karadeniz’de savaş sesleri
Karadeniz’de savaş sesleri
Açık alanlarda maske yasağı kalktı mı?
Açık alanlarda maske yasağı kalktı mı?
Rusya’ya tanıma kararı tepkisi
Rusya'ya tanıma kararı tepkisi
Durduracak tek ülke Türkiye
"Durduracak tek ülke Türkiye"
Türkiye Ukrayna – Rusya krizinin neresinde?
Türkiye Ukrayna – Rusya krizinin neresinde?
Rusya doğal gazı kesecek mi? Ukrayna işgaline altın ve doların tepkisi ne oldu?
Rusya doğal gazı kesecek mi? Ukrayna işgaline altın ve doların tepkisi ne oldu?
5 anlaşma imzalandı
5 anlaşma imzalandı
Başkan Erdoğan Senegal’de karşılandı
Başkan Erdoğan Senegal'de karşılandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Senegal’de son dakika açıklamaları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Senegal'de son dakika açıklamaları
CHP’nin keşfedilmeyi bekleyen trol piramidi
CHP’nin keşfedilmeyi bekleyen trol piramidi
Vapur hattında yolsuzluk iddiası
Vapur hattında yolsuzluk iddiası
Daha Fazla Video Göster