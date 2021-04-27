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Karadeniz'de Rusya'yı korkutan gelişme! Türk SİHA'ları Rus ordusunun üstünde geziyor

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Giriş: 27.04.2021 16:26
Güncelleme:27.04.2021 16:31
Ukrayna savaşında Rusya'yı korkutan bir gelişme yaşandı. Karadeniz'deki ateş hattında görülen Türk SİHA'ları Moskova'yı tedirgin etti. Ukrayna'nın ilk olarak Donbass'ta kullandığı Türk SİHA'ları şimdi de Kırım'da göreve başladı. Kremlin'i derin düşünceye iten Türk SİHA'larının ardından Rus ordusu mevzilerde beklemeye geçti.
Türk SİHA'ları Rus ordusunun üstünde geziyor
Türk SİHA'ları Rus ordusunun üstünde geziyor
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