29 Mart 2022, Salı
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Karadeniz’de mayın alarmı! Bulgaristan’dan neler oluyor?
Ukrayna'nın Rus gemilerine karşı Karadeniz'e döşediği ve fırtına sonucu çıpalarından kurtularak sürüklenen mayınlar tehlike saçmaya devam ediyor. Karadeniz'de kıyısı bulunan ülkelerde mayın alarmı verilmiş durumda. Bu ülkelerden biri de Bulgaristan. Bölgede bulunan Sevda Dükkancı Sofya'dan gelişmeleri aktardı.