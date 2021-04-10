Karadeniz'de 'kara' senaryolar! ABD neden savaş gemilerini Karadeniz'e gönderiyor? ABD Ukrayna'yı neden destekliyor?

Ukrayna-Rusya gerilimi sürerken ABD, Karadeniz'e 2 yeni savaş gemisi daha gönderiyor. Rusya Hazar'daki gemilerini Karadeniz'e yönlendirdi. Ukrayna lideri ise bugün Türkiye'de. Karadeniz'de neler oluyor, savaş ihtimali var mı? Karadeniz'de hangi ülkenin ne hesabı var? Yeni çatışma alanı Karadeniz mi? Bölgede büyük bir savaş çıkma ihtimali var mı? Türkiye Karadeniz'deki gerilime nasıl yaklaşıyor? Akıllardaki soruları Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ece Baban ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer verdi.

Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ece Baban'ın açıklamaları:

"Karadeniz'de gerilim giderek artıyor. Savaş gemilerinin bu bölgeye girmesi, Ukrayna'nın hem siyasi hem de güvenlik açısından Rusya ile Batı ülkeleri arasında gerilimi artıran önemli bir aktör olarak bu duruma hizmet etmesi yani dondurulmuş bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Biden'ın "Katil" açıklaması ve ABD'nin buraya savaş gemileri göndermesi endişe verici.

Burada yaşananlar ülkelerin birbirinin test ettiği bir durum. Dondurulmuş sorunlar üzerinden test ediyorlar birbirlerini. Ben bölgede bir savaş ihtimali görmüyorum. Gerilim devam edecek. ABD ve Rusya geri planda oluşan gerginliklerin de buna katılmasıyla durum endişelendirecektir. Ancak ABD ve Rusya arasında savaş çıkmasını öngörmüyorum."

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer'in açıklamaları:

"Bölgede kontrollü kriz ve dengeli karşıtlık bir süreç izleniyor. Bu yığınaklar zaman içerisinde kademeli olarak gerçekleştirildi. O dönemde Rusya'ya karşı NATO ülkeleri ya da ABD karşı bir yığınak yapmadı.

Yaşananlar genel bir savaş görüntüsünü veriyor. Rusya'nın savaş uçakları ve gemileri bölgede çok fazla. ABD'nin bölgeye iki göndermesi aslında psikolojik bir hamle. Ukrayna'ya desteğini gösteren bir hamle."