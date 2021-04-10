10 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Karadeniz'de 'kara' senaryolar! ABD neden savaş gemilerini Karadeniz'e gönderiyor? ABD Ukrayna'yı neden destekliyor?

Karadeniz'de 'kara' senaryolar! ABD neden savaş gemilerini Karadeniz'e gönderiyor? ABD Ukrayna'yı neden destekliyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.04.2021 12:36
Güncelleme:10.04.2021 12:43
Ukrayna-Rusya gerilimi sürerken ABD, Karadeniz'e 2 yeni savaş gemisi daha gönderiyor. Rusya Hazar'daki gemilerini Karadeniz'e yönlendirdi. Ukrayna lideri ise bugün Türkiye'de. Karadeniz'de neler oluyor, savaş ihtimali var mı? Karadeniz'de hangi ülkenin ne hesabı var? Yeni çatışma alanı Karadeniz mi? Bölgede büyük bir savaş çıkma ihtimali var mı? Türkiye Karadeniz'deki gerilime nasıl yaklaşıyor? Akıllardaki soruları Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ece Baban ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer verdi.

Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ece Baban'ın açıklamaları:

"Karadeniz'de gerilim giderek artıyor. Savaş gemilerinin bu bölgeye girmesi, Ukrayna'nın hem siyasi hem de güvenlik açısından Rusya ile Batı ülkeleri arasında gerilimi artıran önemli bir aktör olarak bu duruma hizmet etmesi yani dondurulmuş bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Biden'ın "Katil" açıklaması ve ABD'nin buraya savaş gemileri göndermesi endişe verici.

Burada yaşananlar ülkelerin birbirinin test ettiği bir durum. Dondurulmuş sorunlar üzerinden test ediyorlar birbirlerini. Ben bölgede bir savaş ihtimali görmüyorum. Gerilim devam edecek. ABD ve Rusya geri planda oluşan gerginliklerin de buna katılmasıyla durum endişelendirecektir. Ancak ABD ve Rusya arasında savaş çıkmasını öngörmüyorum."

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer'in açıklamaları:

"Bölgede kontrollü kriz ve dengeli karşıtlık bir süreç izleniyor. Bu yığınaklar zaman içerisinde kademeli olarak gerçekleştirildi. O dönemde Rusya'ya karşı NATO ülkeleri ya da ABD karşı bir yığınak yapmadı.

Yaşananlar genel bir savaş görüntüsünü veriyor. Rusya'nın savaş uçakları ve gemileri bölgede çok fazla. ABD'nin bölgeye iki göndermesi aslında psikolojik bir hamle. Ukrayna'ya desteğini gösteren bir hamle."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karadeniz'de 'kara' senaryolar!
Karadeniz'de 'kara' senaryolar!
CHP'li Faik Öztrak'a soğuk duş!
CHP'li Faik Öztrak'a soğuk duş!
Türkiye sınırında tünel! Mehmetçik tespit etti
Türkiye sınırında tünel! Mehmetçik tespit etti
LGBT derneklerini kim finanse ediyor?
LGBT derneklerini kim finanse ediyor?
Başkan Erdoğan’dan kritik temas!
Başkan Erdoğan’dan kritik temas!
Başkan Erdoğan, 4. Etnospor Formu'na mesaj gönderdi!
Başkan Erdoğan, 4. Etnospor Formu'na mesaj gönderdi!
Çocuklar korona aşısı olacak mı?
Çocuklar korona aşısı olacak mı?
Türkiye bu iki toplantıya kilitlendi! Milyonlar merakla bekliyor
Türkiye bu iki toplantıya kilitlendi! Milyonlar merakla bekliyor
Darbe imalı bildiri soruşturması!
Darbe imalı bildiri soruşturması!
Sızma girişimindeki teröristlere ağır darbe!
Sızma girişimindeki teröristlere ağır darbe!
Dünyada benzeri yok! Hüngür hüngür ağlayacaksınız
Dünyada benzeri yok! Hüngür hüngür ağlayacaksınız
Tedbirlere uyuluyor mu? İşte son durum
Tedbirlere uyuluyor mu? İşte son durum
Daha Fazla Video Göster