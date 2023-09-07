07 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Karadeniz'de hamsi bolluğu | Hamsinin kilosu 60 TL'ye indi! Fiyatlar daha da aşağı çekilir mi?

Karadeniz'de hamsi bolluğu | Hamsinin kilosu 60 TL'ye indi! Fiyatlar daha da aşağı çekilir mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2023 13:27
Yeni sezonda Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanıyor. Fiyatlar 60 liraya düştü. Peki daha da düşecek mi? A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cumhur İttifakı’nın yerel seçim planı ne?
Cumhur İttifakı'nın yerel seçim planı ne?
Karadeniz’de hamsi bolluğu!
Karadeniz'de hamsi bolluğu!
Alçak saldırılar BM gündeminde!
Alçak saldırılar BM gündeminde!
Bayrağımızı Kandil’e dikeceğiz!
"Bayrağımızı Kandil’e dikeceğiz!"
81 ilde yeni konutlar yapılacak!
81 ilde yeni konutlar yapılacak!
MSB kaynaklarından flaş açıklamalar
MSB kaynaklarından flaş açıklamalar
AFAD yardımları satışa mı sunuldu?
AFAD yardımları satışa mı sunuldu?
Yağış barajları nasıl etkiledi?
Yağış barajları nasıl etkiledi?
MİT’ten nokta atış! Yok edildi
MİT'ten nokta atış! Yok edildi
Feribota alınmayan yolcu geri itilerek öldü!
Feribota alınmayan yolcu geri itilerek öldü!
11 şehri yıkan felaket! Unutulmayan feryatlar…
11 şehri yıkan felaket! Unutulmayan feryatlar…
CHP’li İBB yönetimindeki İstanbul kan ağlıyor!
CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul kan ağlıyor!
Daha Fazla Video Göster