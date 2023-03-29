29 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Karadeniz’de fırtına etkisi| Çatılar uçtu evler zarar gördü! Esnaf ve seralar hasar aldı

Karadeniz’de fırtına etkisi| Çatılar uçtu evler zarar gördü! Esnaf ve seralar hasar aldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.03.2023 10:39
Orta ve Doğu Karadeniz'de şiddetli fırtına etkili oldu. Birçok ilde binaların çatısı uçarken, araçlar zarar gördü. Trabzon'da çatılardan düşen parçalar nedeniyle 10'dan fazla kişi yaralandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sert sözler: Tatlı su milliyetçileri
Sert sözler: Tatlı su milliyetçileri
Çatılar uçtu evler zarar gördü!
Çatılar uçtu evler zarar gördü!
Bombacı teröristin ifadesi!
Bombacı teröristin ifadesi!
Başkan Erdoğan’dan Destici’ye ziyaret
Başkan Erdoğan'dan Destici'ye ziyaret
Ölümü göze alıp uçtular!
Ölümü göze alıp uçtular!
PKK’nın ’eylemsizlik’ kararı ve Kılıçdaroğlu!
PKK'nın 'eylemsizlik' kararı ve Kılıçdaroğlu!
Esnafa özel işyeri projesi!
Esnafa özel işyeri projesi!
Ayşe Özkiraz hakkında karar çıktı
Ayşe Özkiraz hakkında karar çıktı
Kılıçdaroğlu İnce’ye ne teklif edecek?
Kılıçdaroğlu İnce'ye ne teklif edecek?
Başkan Erdoğan’dan 2 kritik temas
Başkan Erdoğan'dan 2 kritik temas
İskoçya’da ilk Müslüman başbakan!
İskoçya’da ilk Müslüman başbakan!
Çat kapı haciz tarihe karıştı!
Çat kapı haciz tarihe karıştı!
Daha Fazla Video Göster