Karadeniz’de fırtına etkisi| Çatılar uçtu evler zarar gördü! Esnaf ve seralar hasar aldı

Orta ve Doğu Karadeniz'de şiddetli fırtına etkili oldu. Birçok ilde binaların çatısı uçarken, araçlar zarar gördü. Trabzon'da çatılardan düşen parçalar nedeniyle 10'dan fazla kişi yaralandı.

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