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Karadeniz'de aktif fay var mı? Deprem riski ne? Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş yanıtladı

A Haber
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Giriş: 27.03.2023 14:42
Uzmanlar türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından Doğu Karadeniz'de deprem riskinin arttığını söylüyor. A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım Karadeniz'deki fayların durumunu, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'a sordu.
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