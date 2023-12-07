Karadeniz kayıp 8 kişiyi geri vermiyor! Arama çalışmaları devam ediyor

Rize'de odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp kaybolan Zeynep Bekar ile Zonguldak'ta kayıp 7 denizciyi ara çalışmaları devam ediyor. Son durumu A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.

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