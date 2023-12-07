07 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Karadeniz kayıp 8 kişiyi geri vermiyor! Arama çalışmaları devam ediyor

Karadeniz kayıp 8 kişiyi geri vermiyor! Arama çalışmaları devam ediyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.12.2023 10:19
Güncelleme:07.12.2023 10:19
Rize'de odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp kaybolan Zeynep Bekar ile Zonguldak'ta kayıp 7 denizciyi ara çalışmaları devam ediyor. Son durumu A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karadeniz kayıp 8 kişiyi geri vermiyor !
Karadeniz kayıp 8 kişiyi geri vermiyor !
Hayalini kurduğumuz her şey yıkıldı
"Hayalini kurduğumuz her şey yıkıldı"
İşte Seçil Erzan’ın bankadaki görüntüsü!
İşte Seçil Erzan'ın bankadaki görüntüsü!
Buraya kavga etmeye gelmişsiniz
"Buraya kavga etmeye gelmişsiniz"
Başkan Erdoğan Yunanistan’a gidiyor!
Başkan Erdoğan Yunanistan'a gidiyor!
Edirnelilerin susuzluk isyanı
Edirnelilerin susuzluk isyanı
CHP’nin hedefi yeniden 6’lı masa!
CHP'nin hedefi yeniden 6'lı masa!
73 ilde Mercek-7 Operasyonu!
73 ilde Mercek-7 Operasyonu!
Seçil Erzan davasında yeni gelişme!
Seçil Erzan davasında yeni gelişme!
Ortaya döküldü: İmamoğlu satın aldı
Ortaya döküldü: İmamoğlu satın aldı
36 hastaneden 18’i devre dışı
36 hastaneden 18’i devre dışı
73 ilde Mercek-7 Operasyonu!
73 ilde Mercek-7 Operasyonu!
Daha Fazla Video Göster