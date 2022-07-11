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Karadeniz gazını karaya çıkarma çalışmaları! Boru serimi başladı

A Haber
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Giriş: 11.07.2022 10:17
Karadeniz'deki keşfedilen doğalgazı karaya taşıyacak borular, "Castorone" adlı gemi tarafından deniz tabanına yerleştirilmeye başlandı. Geminin sonbahara kadar yaklaşık 165 kilometre boru serimi yapması planlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
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