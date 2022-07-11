11 Temmuz 2022, Pazartesi
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Karadeniz gazını karaya çıkarma çalışmaları! Boru serimi başladı
Karadeniz'deki keşfedilen doğalgazı karaya taşıyacak borular, "Castorone" adlı gemi tarafından deniz tabanına yerleştirilmeye başlandı. Geminin sonbahara kadar yaklaşık 165 kilometre boru serimi yapması planlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.