Karadeniz gazında tarihi gün

Başkan Erdoğan, bugün saat 20.23’te Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınması törenine katılacak. Törende Başkan Erdoğan'ın önemli bir müjdeyi vatandaşlarla paylaşması beklenirken detaylar ortaya çıktı. Konutlarda aylık 25 metreküpe kadar kullanılan doğal gaz ücretsiz olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hemen hemen herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim" dedi. Detayları A Haber muhabirleri aktardı.