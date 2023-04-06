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Karadeniz gazında sona doğru! Borular denize yerleştirildi

A Haber
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Giriş: 06.04.2023 13:45
Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların deniz tabanına yerleştirme işlemi tamamlandı. Gaz 20 Nisan'da Başkan Erdoğan'ın katılımıyla karaya çıkarılacak. Son durumu A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
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