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Karadeniz gazında önemli adım! Castoro 10 İstanbul Boğazı’nda geçti

A Haber
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Giriş: 06.06.2022 12:20
Karadeniz'de keşfedilen doğalgazı taşıyacak boruları yerleştirecek Castoro 10 isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemi Marmara Denizi'nden geçerek Filyos Limanı'na demirleyecek. Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp doğalgazı vatandaşla buluşturmak için hem denizde hem karada çalışmalar son hızla devam ediyor. İstanbul Boğazı'ndan geçen Castoro 10 isimli gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerle Sahil Güvenlik ekipleri de eşlik etti. 8 Haziran'da Filyos Limanı'nda olması beklenen gemi Karadeniz'de keşfedilen doğalgazı taşıyacak boruları deniz tabanına yerleştirecek. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
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