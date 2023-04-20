Karadeniz gazı notları! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

Karadeniz doğal gazı ateşlendi. Başkan Erdoğan müjdeleri açıkladı. Isınma 1 ay, mutfak ve sıcak su 1 yıl ücretsiz olacak. İletişimci – Yazar Ali Saydam, Dr. Eray Güçlüer, Hukukçu Avukat Serkan Toper ve Gazeteci Abdulkadir Selvi, A Haber canlı yayınında Arka Plan programında tarihi günle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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