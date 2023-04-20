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Karadeniz doğal gazı ateşlendi! Bu ateş Türkiye’nin aydınlık yüzyılının ateşi

A Haber
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Giriş: 20.04.2023 22:11
Karadeniz doğal gazı ateşlendi. Başkan Erdoğan müjdeleri açıkladı. Isınma 1 ay, mutfak ve sıcak su 1 yıl ücretsiz olacak. İletişimci – Yazar Ali Saydam, Dr. Eray Güçlüer, Hukukçu Avukat Serkan Toper ve Gazeteci Abdulkadir Selvi, A Haber canlı yayınında Arka Plan programında tarihi günle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Karadeniz gazı notları
Karadeniz gazı notları
Başkan Erdoğan’dan doğal gaz müjdesi
Başkan Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi
Mutfak ve sıcak su 1 yıl ücretsiz olacak
Mutfak ve sıcak su 1 yıl ücretsiz olacak
Bu ateş Türkiye’nin aydınlık yüzyılının ateşi
Bu ateş Türkiye’nin aydınlık yüzyılının ateşi
Karadeniz doğal gazı ateşlendi
Karadeniz doğal gazı ateşlendi
İşte tarihi anlar
İşte tarihi anlar
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