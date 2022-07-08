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Karabük’ün kalkınma hamleleri! İlk Türk demiriyle başlayan serüven

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Giriş: 08.07.2022 11:59
Türkiye'nin 81 ilinde yatırım hamlelerine her geçen bir yenisi ekleniyor. Yıllarca demir çelik sektöründe başı çeken Karabük de bu yatırımlardan payına düşeni aldı. Karabük Üniversitesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi bunlardan en önemlisi. Peki bu eserler kente neler kattı?
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