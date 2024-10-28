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Karabük’te safran hasadı başladı

Karabük’te safran hasadı başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 09:06
Karabük'ün Safranbolu ilçesinin adını aldığı Safran'da hasat zamanı geldi. İlçe ziyaretçilerin akınına uğradı.
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