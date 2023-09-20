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Karabağ'da operasyondan ateşkese! Operasyon devam eder mi?

A Haber
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Giriş: 20.09.2023 16:39
Ermeni ayrılıkçıların silah bırakması sonrası ateşkes ilan edildi. Ateşkes masası Yevlah'ta kurulacak. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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