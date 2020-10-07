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Karabağ’da Ermenistan ordusuna 2 milyar dolarlık darbe!

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Giriş: 07.10.2020 23:31
Güncelleme:07.10.2020 23:34
A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında Karabağ’daki son durumu aktardı. Azerbaycan ordusunun çatışmalarda süpürme harekatına geçtiğini ileten Ulak, İran sınırının kontrol altına alınmak üzere olduğunu bildirdi. Bugün Ermenistan ordusuna ait her biri 1.5 – 2 milyon dolar değerindeki 27 adet T-72 tankının Azerbaycan tarafından ele geçirildiğini müjdeleyen Ulak, Ermenistan’a operasyonlar kapsamında 2 milyar dolarlık darbe indirildiğini kaydederken, bu rakamın Ermenistan’ın 4 yıllık savunma sanayii harcamasına denk olduğunun altını çizdi. Ulak son olarak, İran ordusunun Azerbaycan sınırına İHA ve SİHA’ların uçuşunu engelleyecek elektronik karıştırıcı sistemler gönderdiğini belirtti. İşte Karabağ’daki son durum…
Karabağ’da Ermenistan ordusuna 2 milyar dolarlık darbe!
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