Karabağ’da anti terör operasyonu! Aliyev: Türkiye’nin desteğini unutmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan Uluslararası Havaalanı’nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı. İki lider daha sonra ikili görüşme gerçekleştirdi ve Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın temeli atıldı. Törende konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Türkiye’nin kardeşlik adamını gördük, unutmayacağız. Azerbaycan halkı Türkiye’nin desteğini unutmayacak. Karabağ’dakilerin güvenliğini Azerbaycan temin ediyor. Karabağ ve bölgede savaş değil barış istiyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da artırtacağız.” dedi.

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