Karabağ’a operasyon neden başladı? ABD, AB ve İran’ın tavrı ne olur?

Bölgede savaş yeniden mi başlıyor? Operasyon genişleyecek mi? Karabağ’a yapılan operasyon bölgede dengeleri nasıl etkileyecek? Azerbaycanlı Stratejist Doç. Dr. Nazım Cafersoy, Azerbaycanlı Gazeteci Vahit Mustafa, Akademisyen Prof. Dr. Esat Arslan ve A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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