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Karabağ Zaferi’nin yıl dönümü! Aliyev'in anlatırken gözleri doldu: Budur Azerbaycan budur Azerbaycan halkı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.09.2021 14:14
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinin birinci yıldönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Aliyev, işgalden kurtarılan topraklara ziyaretini anlatırken gözleri doldu. Zaferin kazanılmasında Türkiye'nin büyük payı olduğunu da vurgulayan İlham Aliyev, "Türkiye bizim yanımızda olarak tüm dünyaya mesaj vermiş oldu ki 'karışmayın, müdahale etmeyin, Azerbaycan hak yolundadır. Eğer karışırsanız, müdahale ederseniz Türkiye'yi göreceksiniz.' Bu elbette çok büyük üstünlük ve avantajdı" ifadelerini kullandı.
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