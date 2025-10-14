14 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Kara para çetesinin görüntüleri A Haber'de
Kara para çetesinin görüntüleri A Haber’de

Kara para çetesinin görüntüleri A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.10.2025 15:58
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kara para operasyonu düzenlendi. 47 milyar liralık kara para ağına darbe vuruldu. İkinci dalga operasyonda, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kara para çetesinin görüntüleri A Haber’de
Yeni trafik cezaları meclis gündeminde!
Yeni trafik cezaları meclis gündeminde!
Altay tankı 28 Ekim’de envantere girecek
Altay tankı 28 Ekim'de envantere girecek
Başkan Erdoğan duyurdu! Türkiye’de bir ilk
Başkan Erdoğan duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Özgür Özel’in Brüksel mitingine tepki
Özgür Özel’in Brüksel mitingine tepki
Ucuz kira sürecini biz başlatacağız
“Ucuz kira sürecini biz başlatacağız”
Bağımsız Filistin devleti kurulmalı
"Bağımsız Filistin devleti kurulmalı"
Küresel ekonomi şoku atlatamadı
"Küresel ekonomi şoku atlatamadı"
Milletle inatlaşma olmaz
"Milletle inatlaşma olmaz"
Kara para çetesinin görüntüleri A Haber’de
Kara para çetesinin görüntüleri A Haber'de
Karayalçın’dan şaibeli kurultay açıklaması
Karayalçın’dan “şaibeli kurultay” açıklaması
Soruşturma tamamlandı! 12 yıl hapis istemi
Soruşturma tamamlandı! 12 yıl hapis istemi
Türkiye’den Gazze’ye yardım gemisi
Türkiye'den Gazze'ye yardım gemisi
Daha Fazla Video Göster