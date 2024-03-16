Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu sınır ötesi ve hudut hattındaki askerleri denetledi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, bazı tümen ve hudut komutanlıkları ile Zinar Dağı üs bölgesinde denetlemelerde bulundu. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan ASELSAN SURALP Silah Tespit Radarı, ziyaret sırasında görüntülendi.

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