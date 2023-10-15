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Kara harekatı bugün mü? İsrail Gazze'de ne ile karşılaşacak?

A Haber
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Giriş: 15.10.2023 16:48
İsrail - Hamas çatışmaları 9. günde de sürüyor. A Haber dünyanın gözünü çevirdiği Kudüs ve Gazze sınırında. Ata Gündüz Kurşun son gelişmeleri aktardı.
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