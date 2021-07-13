Kara geceden demokrasi zaferine! 15 Temmuz destanı 5. yılında!

Türkiye bundan 5 yıl önce 15 Temmuz günü bir darbe girişimine tanık oldu ve karanlık bir gece yaşadı. Demokratik yönetimi ve milli iradeyi hedef alan bu darbe girişiminde, 251 vatandaşımız şehit oldu, yüzlerce kişi yaralandı. Peki o gün neler yaşandı? A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve konukları o geceyi anlattı.

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