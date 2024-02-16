Kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi! Doğu kara teslim

Yurdun doğusu da batısı da kara teslim oldu. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı yeniden Etkisini artırdı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de Benzer manzara vardı. Sadece yurdun doğusunda değil batısı da beyaz örtüyle kaplandı. İşte yurttan kar manzaraları...

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