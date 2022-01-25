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Kar ile mücadelede sınıfta kalan Ekrem İmamoğlu İBB'nin kapısının önünü bile temizleyemedi! İşte o görüntüler

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Giriş: 25.01.2022 11:59
Uzmanlar tarafından günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen megakent İstanbul kara önlemsiz yakalandı. Kentin birçok bölgesinde trafik dururken, binlerce vatandaş yollarda mahsur kaldı. Bazı vatandaşların araçlarını terk edip yürüyerek evlerine ulaşmaya çalışırken, vatandaşlar sosyal medyada CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu istifaya çağırdı. Sosyal medyada ise #imamoğluistifa hashtag'i açıldı. Başlık, TT'de birinci sıraya çıktı. Öte yandan İBB'nin kendi kapısının önünü bile temizleyememesi ise 'Bu kadarına da pes' yorumunu yaptırdı. Çaresizliğin görüntüsü, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
İmamoğlu kapısının önünü bile temizleyemedi!
İmamoğlu kapısının önünü bile temizleyemedi!
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