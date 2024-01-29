Kar etkisini arttırdı yollar kapandı! Yollar kapandı, çocuklar keyif yaptı

Aşırı soğuklar ve şiddetli kar yağışı nedeniyle, Anadolu'da birçok kentte hayat durma noktasına geldi. Ekipler kapanan yollar için aralıksız mücadele ediyor. Tabii karın tadını çıkaranlar da var. İşte yurttan kar manzaraları…

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