26 Ocak 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kar esareti sonrası İstanbul trafiği! Giriş yasakları kalktı mı?
İstanbul'a giriş yasağı kaldırıldı. Trakya ve Anadolu'dan megakente girişler başladı. Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 35 seviyesinde. İstanbul trafiğinde son durum ne? Megakente giriş çıkışlarda sorun var mı? Son durumu A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.