26 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kar esareti sonrası İstanbul trafiği! Giriş yasakları kalktı mı?

Kar esareti sonrası İstanbul trafiği! Giriş yasakları kalktı mı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.01.2022 08:24
İstanbul'a giriş yasağı kaldırıldı. Trakya ve Anadolu'dan megakente girişler başladı. Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 35 seviyesinde. İstanbul trafiğinde son durum ne? Megakente giriş çıkışlarda sorun var mı? Son durumu A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da kar sürecek mi?
İstanbul'da kar sürecek mi?
İstanbul’da trafik ne durumda?
İstanbul'da trafik ne durumda?
Yatırımlarla bölgenin cazibe merkezi oldu
Yatırımlarla bölgenin cazibe merkezi oldu
Dün akşam balıkçıya gidilir mi ya?
Dün akşam balıkçıya gidilir mi ya?
İBB kum yerine tuz verdi
İBB kum yerine tuz verdi
İşte Türk askerinin gücü: 7 metre kar ve eksi 39 derecede terörle mücadele
İşte Türk askerinin gücü: 7 metre kar ve eksi 39 derecede terörle mücadele
MSB’den Kore Savaşı’na katılan Türk askerleri için paylaşım
MSB'den Kore Savaşı'na katılan Türk askerleri için paylaşım
Vatandaşa yok İmamoğlu’na var
Vatandaşa yok İmamoğlu'na var
Ekrem İmamoğlu’nun balıkçı sefasına Bakan Varank’tan tepki
Ekrem İmamoğlu'nun balıkçı sefasına Bakan Varank'tan tepki
İstanbul’da yoğun kar yağışı sonrası izler silinmeye çalışılıyor
İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası izler silinmeye çalışılıyor
Rusya Ukrayna’yı işgal eder mi?
Rusya Ukrayna'yı işgal eder mi?
İstanbul’a girişler serbest!
İstanbul’a girişler serbest!
Daha Fazla Video Göster