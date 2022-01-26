Kar esareti sonrası İstanbul trafiği! Giriş yasakları kalktı mı?

İstanbul'a giriş yasağı kaldırıldı. Trakya ve Anadolu'dan megakente girişler başladı. Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 35 seviyesinde. İstanbul trafiğinde son durum ne? Megakente giriş çıkışlarda sorun var mı? Son durumu A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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