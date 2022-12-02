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Kapıyı kilitleyen çocuk evde bayıldı! Kapıyı balyozla kırarak açtılar

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Giriş: 02.12.2022 09:56
Antalya'da 10 yaşındaki bir çocuk kapıyı kilitledikten sonra baygınlık geçirdi. Çocuğuna ulaşamayan anne sinir krizi geçirdi, kapı ise uzun uğraşlar sonucu balyozla kırılarak açılabildi.
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